4,6% damain rauba è cun quai vegnida transportada sin via e rodaglias tras las alps svizras. Raschun per quai saja la conjunctura flaivla en spezial en l'Italia. Damai ch'er la Viafier federala ha transportà pli pauca rauba, è sia cumpart vi dal traffic da rauba restada medema cun 70,5%. Passa dus terzs da la rauba vegnan transportadas per exempel en containers tras las Alps. Quai resulta dal rapport annual da l'Uffizi federal da traffic.

Plazzals e mancanza da locomotivists

La qualitad dal traffic da rauba sin rodaglias saja bain sa meglierà il 2019, dentant saja la situaziun anc adina betg cuntentaivla, quai pervi da numerus plazzals, la mancanza da locomotivists sco era l'organisaziun manglusa tranter divers acturs.

L'onn passà èn charrads radund 898'000 camiun tras las alps. Quai èn radund in mez milliun pli pauc che anc l'onn 2000, cura ch'ins ha stgaffì novas cundiziuns cun novas taxas (LSVA) e da lubir pass per pass ils camiuns da 40 tonnas.

Diversas mesiras per dumagnar finamira

Il Cussegl federal vul vinavant promover la midada da la via sin las rodaglias, cun diversas mesiras. Per exempel duai dar dapli meds per contribuziuns a manaschis ed i duai dar midadas tar las taxas (LSVA). Plinavant duai dar reducziuns da pretschs per trens e trens da vitgira lungs duain survegnir lubientschas spezialas.

