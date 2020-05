Persunas che possedan in abunament da l'onn per il traffic public, saja quai in abunament da lingia u in tar ina tschert'uniun, survegnan regalà 15 dis. Quai vala er per tgi ch'ha in abunament general tranter ils 17 da mars fin ils 10 da matg. Naginas indemnisaziuns na dettia per l'abunament da mesa taxa. Quel saja amortisà gia suenter paucs viadis. Quai ha communitgà l'organisaziun da la branscha Alliance Swisspass.

Clients na ston far nagut

Ils pertutgads vegnian infurmads. Pervia da la crisa da corona han 150'000 clients il mument deponì lur abunament. Questas mesiras han ina valita da passa 100 milliuns francs, sco quai che l'organisaziun da la branscha dal traffic public Alliance Swisspass communitgescha.

