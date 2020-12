L'uschenumnada iniziativa da burca vegn en votaziun l'entschatta mars dal 2021. Dasper l'iniziativa per in «Gea al scumond da sa velar», prevesa il Cussegl federal da laschar decider davart il referendum dal pass digital E-ID. La terza chaussa che vegn en votaziun ils 7 da mars 2021 è il referendum davart la cunvegna per in partenadi economic tranter la Svizra ed ils auters pajais da l'Efta e l'Indonesia.

Fatschentas chantunalas na van naginas en votaziun ils 7 da mars 2021.

