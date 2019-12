Il referendum cunter la carta d'identitad electronica, l'uschenumnada e-ID, è reussì tenor ils iniziants. Enfin ussa hajan els rimnà pli che 55'000 suttascripziuns, hai num da l'allianza d'organisaziuns da la societad civila e partidas da la sanestra. L'entschatta october aveva l'allianza prendì il referendum cunter la lescha da E-ID ch'il parlament ha decis.

Al comité per la votaziun che vegnia il mument furmà, fetschian part commembers da tut las partidas. L'allianza vul surtut cuntanscher, che la Confederaziun dettia ora la carta d'identitad electronica e betg firmas privatas. La privatisaziun dal pass svizzer è per il comité «ina midada da sistem istorica» ed in absolut no-go.

Concret vulan ils iniziants evitar ch'il pass digital e datas sensiblas vegnian en ils mauns da bancas, assicuranzas u concerns. En spezial davart la protecziun da datas manchia la fiduzia en las interpresas privatas.

