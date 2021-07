Il Tribunal administrativ federal a Son Gagl ha confermà ina sancziun da la Cumissiun da concurrenza (Weko) cunter la Swisscom pervi da maldiever da la pussanza al martgà. Il tribunal ha dentant reducì la summa per in mez milliun sin 7,4 milliuns francs.

La Weko aveva proclamà la sancziun en connex cun ina concurrenza da La Posta per l'installaziun e la gestiun d'ina rait tecnica. Cun quella vegnan tut las filialas da La Posta colliadas ina cun l'autra. I sa tracta qua d'in uschenumnà «Wide Area Network» (WAN). Quai resulta d'ina sentenzia dal Tribunal administrativ federal ch'è vegnida publitgada la mesemna.

Perquai ch'il contract cun il provider da quella giada gieva a fin sin la fin dal 2009, aveva La Posta scrit or l'avrigl dal 2008 ina concurrenza. Dasper la Swisscom aveva lura er il purschider da telecommunicaziun Sunrise inoltrà ina offerta.

Memia charas pre-prestaziuns

Per colliar tut las filialas da La Posta fiss Sunrise dentant stà avisà sin pre-prestaziuns da la Swisscom. Per quellas avess Sunrise dentant stuì pajar in pretsch talmain aut, ch'i n'è betg stà pussaivel d'inoltrar a La Posta ina offerta cumpetitiva. Per Sunrise na fissi uschia er betg stà pussaivel da realisar ina marscha raschunaivla.

La Swisscom SA e la Swisscom (Svizra) SA han tenor sentenzia betg be sfurzà tras in pretsch memia aut envers Sunrise, mabain era envers La Posta. Cun la sancziun vegnia uschia prelevà il gudogn che Swisscom haja fatg cun quella fatschenta.

Swisscom tira vinavant la sentenzia

La Swisscom ha gia annunzià en ina communicaziun a las medias, ch'ella vegnia a trair vinavant la sentenzia al Tribunal federal. L'interpresa è da l'avis ch'ella saja sa cuntegnida en il cas da la concurrenza confurma a la lescha. Las pre-prestaziuns da la Swisscom lubeschian absolutamain offertas cumpetitivas ad auters purschiders da telecommunicaziun.

Betg l'emprima sancziun

Il Tribunal federal ha gia il december dal 2019 confermà ina sancziun da 186 milliuns francs da la Weko cunter la Swisscom. Quella sancziun steva en connex cun ils servetschs dad ADSL (tecnica da colliaziun dad indrizs da transmissiun a sprectrum lartg). L'interpresa aveva durant ils onns 2001 fin 2007 impedì la concurrenza – er qua cun sia politica da pretschs per pre-prestaziuns.

