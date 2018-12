Tenor il departament federal per fatgs da l'exteriur illustreschia quai l'avertadad da la Svizra envers il rest dal mund, sia cumpatibilitad, ses engaschi, sco era sia diversitad culturala. Plinavant han era temas sco la proposta per ina lescha cunter la discriminaziun dad omosexuals influenzà il purtret da la Svizra e quai per il pli positiv.

Politica d'Europa e politica interna èn stads temas

Las contractivas enturn la cunvegna da basa cun l'Uniun europeica e la decisiun da betg renconuscher cumplainamain la bursa svizra èn temas ch'èn stads regularmain en la pressa.

Fitg interessant per las medias è er stada la discussiun enturn l'iniziativa da No Billag. Discussiuns che vegnan er manadas en l'exteriur. Er l'iniziativa per vatgas cun corna ha chattà in tschert eco.

RR novitads 11:00