La dispita per ils tschains da locuziun per interpresas cuntinuescha. La cumissiun d'economia dal Cussegl naziunal ha refusà la proposta dal Cussegl dals chantuns ed ha lantschà in'atgna proposta.

Cun 13 cunter 10 vuschs e 2 abstenziuns vul la cumissiun d'economia ina varianta sumeglianta, dentant cun autras limitas sco il Cussegl dals chantuns. Uschia duain interpresas stuair pajar per il temp durant la serrada pervi dal virus 40% dal tschains da locaziuns. Ils ulteriurs 60% duai il locatur surpigliar. Er interpresas che han stuì reducir lur activitad duain profitar d'ina reducziun dal tschains. Tar in tschains da locaziunda tranter 15'000 fin 20'000 francs, duain locataris sco era locaturs pudair desister da quella schliaziun. Sch'els na chattan nagina schliaziun stoppian quels en il mender cas ir davant dretgira.

Refusà schliaziun da cumpromiss

La maioritad è vinavant da l'avis ch'i dovra ina schliaziun per pudair pigliar si las svieutas persas ed uschia evitar ch'i dettia dischoccupaziun, concurs e ristgs da process. La minoritad ha refusà la moziun, perquai ch'ella è da l'avis che questa schliaziun saja in'intervenziun en contracts da dretg privat e che la garanzia da la proprietad vegnia uschia violada.

La moziun oriunda da la cumissiun dal Cussegl naziunal che vuleva ina reducziun da 70% dal tschains ha il Cussegl dals chantuns adattà en la sessiun extraordinaria. Interpresas pitschnas duain survegnir ina reducziun dal tschains maximala da 5'000 francs per dus mais. Quai duai valair per tschains bruts da maximal 8'000 francs, quai che pertutgass passa 80% da las interpresas. La cumissiun dal Cussegl naziunal refusa dentant quai.

Fond per cas extrems

In consens datti tar l'idea ch'il Cussegl federal duai stgaffir in fond per cas extrems ch'èn periclitads en lur existenza pervi da las reducziuns da tschains. Cunvegnas gia fatgas tranter locataris e locaturs duain plinavant restar valaivlas.

La proposta vegn probablamain discutada en la sessiun da stad dal parlament a Berna.

Ord l'archiv: