Las pendicularas svizras han cumenzà bain la stagiun d'enviern. La branscha po sa legrar d'in plus da passa 17% tar il dumber da giasts ed in plus da passa 18% tar la svieuta da transports enfin la fin dal 2019. Quests plus resultan mintgamai en congual cun la media dals ultims 5 onns per il medem temp. Quai mussa il monitoring da stagiun da l'Uniun da las pendicularas svizras.

Avant paucs dis han er gia las pendicularas grischunas annunzià ina fitg buna entschatta – quai cun in plus da 23% tar il dumber da giasts.

