La suprastanza da la Partida populara svizra ha nominà Benjamin Fischer unanimamain. Definitiv decida la partida ils 7 da schaner tgi che duai suandar a Patrick Wick. Ina gronda schelta na datti dentant betg. Fischer è fin uss il sulet candidat per il post.

Er Fischer haja stuì ponderar bain sia decisiun:

Jau na sun betg ma stgarpà extrem per quest pensum.

Quai perquai ch'el saja stà gugent il president da la giuvna PPS svizra e ch'el fiss er gugent vinavant restà la intgins onns. Quest post vegn el dentant a dar giu per mancanza da temp.

Gronda lavur en las secziuns

Sche Fischer vegn elegì, vul el procurar che la PPS da Turitg survegnia puspè ina posiziun pli ferma en la PPS svizra. Els hajan ina responsabladad speziala da purtar en temas sin palc naziunal. Propi la lavur gronda spetgia dentant en las secziuns. Là haja la motivaziun laschà suenter. I saja pli grev da chattar glieud che s'engascha senza paja, ha ditg Fischer. Quai sur tut en las citads e l'aglomeraziun. Il dumber da commembers stoppia puspè crescher.

Lavur senza paja

Daners na survegn il nov president da la partida betg per ses uffizi. Il presidi da la partida è e resta in uffizi d'onur – er sche la tschertga per candidats resta greva. Sch'ins cumenzia a pajar tals posts, lura sa dumondian las persunas da la secziun daco ch'els duain tschentar si gratuitamain in stan ad ina festa, ha argumentà Alfred Heer.

Walder stà president ad interim

Fischer surpiglia il post da Patrick Walder. Lez è stà president ad interim. Suenter la schleppa tar las elecziuns naziunalas l'atun, n'ha quel dentant betg vulì manar enavant il post.

Anteriur president «regular», avant Walder è stà Konrad Langhart che ha stuì dar giu ses post suenter la schleppa tar las elecziuns chantunalas la primavaira. L'emna passada è Langhart passa or suenter 33 onns da la partida. Cun far quai n'ha el betg spargnà cun critica envers la direcziun da la partida. El na possia betg pli sustegnair il curs actual da la partida.

