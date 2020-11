Per l'emprima giada dapi in temp constatescha la Confederaziun ch'il svilup sa fraina plaunsieu. Il svilup tar las ospitalisaziuns fetschia dentant quitads, ha ditg Masserey il mardi avant las medias. En il mument sa chattian radund 3'200 persunas sin las staziuns intensivas en ils ospitals svizzers, 45% da las pazientas e dals pazients sajan pazients da corona. Il mument dettia dentant anc reservas.

Emprims chantuns han gia prendì mesiras per franar il svilup – tranter auter èn operaziuns vegnidas spustadas. Sche las mesiras che la Confederaziun ha prendì per far frunt a la derasaziun da la pandemia portan fritg, na possian ins dentant anc betg dir. Emprims indizis mussian dentant che la populaziun sa movia pli pauc. Quai na veglia dentant betg dir ch'ins dastgia puspè dar luc, mabain gist il cuntrari.

Cifras èn dentant anc adina autas

L'uffizi federal da sanada ha annunzià oz 6'126 novas infecziuns cun il coronavirus aifer 24 uras per la Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein. Ed en quest temp èn 72 ulteriuras persunas mortas en consequenza da corona.

La media d'infecziuns dals davos set dis è var in terz pli auta che l'emna avant. Il trend saja sin fitg aut nivel fermamain vi da crescher. Il Grischun ha nudà aifer in di 106 novs cas da corona.