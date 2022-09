En Svizra rampluna per uschè dir in'unda da concurs tras la cuntrada d'interpresas. Cumpareglià cun l'onn avant han 37% dapli interpresas serrà lur portas. Fin la fin da l'onn èn quai probabel var 6'700, tenor il servetsch d'infurmaziun Creditreform. Quai fiss in record negativ.

L'onn 2021 han bleras interpresas gì bunas cundiziuns pervia dal sustegn da la Confederaziun durant la pandemia. Ma er cumpareglià cun ils onns 2018 e 2019 è la rata da concurs creschida per 8%. Ed ina fin na saja betg da vesair.

Chareschia, problems da furniziun ed uss anc pretschs d'electricitad

Che bleras firmas na possian betg far vinavant, haja tranter auter da far cun ils problems da furniziun e la chareschia. Tenor il servetsch per infurmaziuns economicas Creditreform na datti nagins indizis che las cundiziuns da basa sa megliureschian. Quai pervia da la mancanza d'energia che smanatscha l'enviern.

Da l'autra vart èn dapi il schaner radund 33'000 interpresas vegnidas annunziadas en il register da commerzi. Tratg giu quellas ch'èn puspè vegnidas stizzadas, resta in augment da var 14'000 interpresas fin l'avust.