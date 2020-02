In di suenter ils sindicats ha era l'Uniun d'artisanadi e mastergn lantschà sia campagna cunter l'iniziativa da limitaziun.

Ils mastergnants accentueschan las varts positivas da la libra circulaziun da persunas. Senza quella teman las interpresas pitschnas u mesaunas che lavurants da l'exteriur manchian per exempel en il sectur da sanadad.

L'Uniun d'artisanadi e mastergn aveva gia decis l'october passà la parola Na a l'iniziativa da limitaziun. Davart quella decida il suveran svizzer ils 17 da matg.

Plan illusoric

Iniziativa da limitaziun L'iniziativa da limitaziun vul che la Svizra possia regular sezza l'immigraziun e che la libra circulaziun da persunas cun auters pajais da l'Uniun europeica e l'Associaziun europeica da commerzi liber (Efta) vegnia contractada da nov. Sch'il Cussegl federal na dumogna betg da metter ord funcziun la cunvegna entaifer in onn, sto el visar quella.

Questa via da vulair contractar en in tal tempo saja illusorica, quai haja il passà gia mussà, ha ditg il directur da l'Uniun d'artisanadi e mastergn Hans Ulrich Bigler davant las medias. L'iniziativa da limitaziun saja pia per propi in'iniziativa da desditga. Las consequenzas per il martga da lavur sajan grondas.

