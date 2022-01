L'iniziativa «Na a l'allevament intensiv en Svizra», saja nunnecessaria, di l'Uniun purila svizra. Las producziun dad ozendi, tenor las regulaziuns da la protecziun dals animals, garanteschia gia ch'i na dettia betg in allevament intensiv.

En Svizra vegn probablamain votà l'atun davart l'iniziativa davart l'allevament intensiv. Quella pretenda che tut ils animals pon be pli vegnir tegnids tenor il standard da bio. L'Uniun purila svizra ha perquai preschentà a sia conferenza da medias annuala ses arguments encunter l'iniziaitva. Il tegnair animals en Svizra saja numnadamain sin in livel che tschertgia sin l'entir mund da ses pèr. Quai grazia a leschas, regulaziuns, dumbers maximals fixads, programs da sanadad specifics u er programs politics agrars.

Purschida è qua per quels che vulan

Products da label garanteschian plinavant che persunas che tschertgian in program che guardia spezialmain sin il bainstar dals animals, possian er far quai. Questa purschida saja actualmain pli gronda che la dumonda, ha declerà l'uniun.

Gia regulaziuns sco en nagin auter pajais

Dapi che l'emprima lescha da protecziun d'animals saja vegnida realisada il 1981, saja il tegnair animals en Svizra sa sviluppà fermamain. L'entschatta sajan vegnids definids sur tut dumbers maximals per las stallas, pli tard sajan vegnids vitiers aspects qualitativs (evitar dolurs, tractar malsognas). Plinavant vegnian er las premissas per las scolaziuns dals purs adina puspè adattadas. Era vegnia controllà regularmain sche las regulaziuns vegnian er tegnidas en.

In unicat sin l'entir mund saja tenor l'uniun er las limitas maximalas dal dumber da giaglinom, portgs e vadels. Il tegnair animals ed er las grondezzas da las muntaneras sa differenzieschian a moda signifitganta da quellas da l'exteriur. L'Uniun europeica n'enonuschia per exempel naginas regulaziun da protecziun d'animals per vatgas, nursas u chauras.

Perder la libertad da tscherner

Il president da l'Uniun purila, Markus Ritter ha vinavant declerà che las consumentas ed ils consuments hajan sez enta maun da sustegnair e promover tschertas furmas da standard sco bio, cun cumprar tals products. In Gea a l'iniziativa muntass ch'ins perdiss la pussaivladad da tscherner, perquai che charn, latg, chaschiel u ovs vegnissan vendids be pli cun qualitad da bio ed er il pretsch lasuenter.

Gia oz saja la Svizra avisada sin imports per garantir il provediment dal pievel svizzer. Quest basegn vegniss anc a crescher fermamain, sche l'iniziativa vegniss approvada, en spezial tar la charn da giaglinom, ovs e charn portg.