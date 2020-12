Il ticker è a fin

16:49 La conferenza è a fin La runda da dumandas è terminada. Uschia va la conferenza da medias a fin. Il Cussegl federal avess pir il schaner sia proxima sesida. Pervi da la situaziun actuala sa cusseglian els dentant vinavant ed infurmeschan en cas ch'i drova adattaziuns.

16:34 Restaurants pon avrir sche la cifra da reproducziun è sut 1 Cusseglier federal Alain Berset declera tge ch'è pussaivel sche la situaziun epidemiologica en ils chantuns sa megliura: Sche la cifra da reproducziun è durant 7 dis sut 1 dastgan ils chantuns lubir a restaurants e bars d'avrir. A partir dals 5 da schaner sto la cifra esser sut 0,9.

16:29 Datti reducziuns dal traffic public? Tenor Simonetta Sommaruga na dettia nagin plan da reduzir il traffic public. Uss saja numnadamain dapli pussaivel ch'anc la primavaira durant il lockdown. Sch'i dettia en cas che las frequenzas giajan enavos fermamain, in sustegn per la branscha dal traffic public sa Sommaruga betg dir.

16:25 Ha il Cussegl federal fatg sbagls? In schurnalist vul savair sch'il Cussegl federal haja fatg sbagls en la segunda unda. Simonetta Sommaruga di che la situaziun saja in'autra che anc da primavaira. Cun la situaziun speziala sajan las cumpetenzas idas vi tar ils chantuns, quai haja dà in'autra dinamica. Er il parlament saja stà pli involvì. Tuttina è Sommaruga persvadida ch'els hajan decidì endretg. Ch'i dovria oz novas restricziuns sajan chantuns e Confederaziun stai d'accord.

16:19 Tests e patruns Èsi pussaivel ch'in patrun po obligar ina persuna da far tests svelts? Tenor Michael Gerber dal BAG na dettia quai betg ina resposta. Da prinzipi duessian quels esser facultativs, tut tenor branscha e situaziun pudess quai dentant dar excepziuns.

16:08 Datti controllas en il rom privat? Sch'i dettia controllas en ils perchasas, vul ina schunalista savair. Da prinzipi è Berset da l'avis ch'ins possi fidar a la populaziun. Ma controllas sajan chaussa dals chantuns.

16:02 Capacitads da far tests èn dadas En Svizra sajan las capacitads da tests avant maun. Actualmain pudess'ins far dubel uschè blers test sco quai ch'ins fetschia, declera Patrik Mathys dal BAG. Sche apotecas offreschian tals saja ina decisiun da quellas.

15:58 Valitaziun da la situaziun Il Cussegl federal tegna vinavant en egl la situaziun ed ha contact la fin da december. Sche necessari dettia lura puspè novas infurmaziuns.

15:56 «Las cifras èn bler memia autas» La gronda finamira saja uss da sbassar las cifras, per che la situaziun saja pli pauc tendida, uschia Simonetta Sommaruga. Berset aschunta che la Svizra haja actualmain ina cifra d'incidenza trais giadas uschè auta sco per exempel la Spagna ubain la Belgia.

15:53 Vaccinaziun In schurnalist vul savair co i vesa or cun il proceder da vaccinar. Il minister da sanadad di ch'ils chantuns stoppian sa preparar logisticamain per far las vaccinaziuns, che quai possia ir liber cura ch'il vaccin è lubì.

15:51 Alain Berset betg sin pista «Jau hai annullà mias vacanzas da skis».

15:50 Chantuns èn la responsabladad In schurnalist less savair co in chantun haja da reagir sch'ils letgs d'ospital sajan plains. Alain Berset declera che quai saja in criteri ch'ils chantuns stoppian lura resguardar e giuditgar sch'i saja responsabel da laschar avert ils territoris u betg.

15:49 Ir cun skis en il liber ed en gruppas pitschnas Ins stoppia chapir che las cundiziuns en connex cun ils territoris sajan autras che tar auters sports. Er en ils territoris valian tut las reglas d'igiena e distanza, plinavant dettia limitas da capacitad en las gondlas, uschia declera il minister da sanadad. Sch'ins scumandassia d'ir cun skis stuess'ins era scumandar da far sport en il liber en auters lieus. Il problem en connex cun ir cun skis sajan ils accidents, quels pudessan metter sut squitsch ils ospitals.

15:45 Criteris per territoris da skis? I na dettia betg valurs fixas vid las qualas ils chantuns stoppian sa tegnair. Criteris che giogan ina rolla sajan dentant il dumber da novas infecziuns, la cifra da reproducziun, las capacitads en ospitals etc. Mintga chantun saja responsabel sez da pasar quels facturs e lura decider sch'ils territoris pon avrir u betg.

15:40 La runda da dumondas è averta Schurnalistas e schurnalists pon tschentar dumondas.

15:30 Consequenzas economicas Il Cussegl federal ha decis da prolungar il process simplifitgà per la lavur curta, quai enfin ils 31 da mars 2021. Uschia declera il minister d'economia Guy Parmelin l'agid per manaschis pertutgads. Il Cussegl federal vul er sustegnair persunas cun pajas bassas. Quellas duain survegnir 100% enstagl da be 80% da las indemnisaziuns da lavur curta. Quella regulaziun vala a partir dal december enfin la fin da mars. 00:24 video Parmelin: «Serrar fatschentas ha consequenzas economicas» Or da News-Clip dals 18.12.2020. laschar ir

15:26 Far tests svelts er senza sintoms Da nov saja pussaivel d'er far tests svelts sch'ins n'haja betg sintoms. Alain Berset fa dentant attent ch'in resultat d'in test svelt saja be in'impressiun dal mument.

15:25 Territoris da skis èn chaussa dal chantun Il Cussegl federal ha decis da na betg serrar ils territoris da skis. La cumpetenza da dar lubientschas a quels d'avrir saja tar ils chantuns. Alain Berset declera che las ustarias en ed enturn ils territoris da skis restian medemamain serradas. 01:04 video Berset «Las reglas per ils territoris da skis èn definidas» Or da News-Clip dals 18.12.2020. laschar ir

15:24 Finamira: Sbassar la cifra da reproducziun sin 0,8 Las cifras da la pandemia na sajan betg sin nivel giavischà. Dapi il cumenzament da december na giajan quellas betg a bass. Perquai drovia uss in nov pachet da mesiras, uschia declera il minister da sanadad Alain Berset. La finamira saja da sbassar la cifra da reproducziun sin 0,8. Actualmain è la cifra da reproducziun en Svizra sur 1.