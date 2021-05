I saja fitg impurtant che l'uvestg da Cuira na sesia betg simplamain en ses chastè, mabain ch'el sa movia en l'entir uvestgieu, ha declerà l'um da 72 onns ch'è vegnì consecrà il mars.

Nus na duvrain betg in uvestgieu Turitg, mabain in uvestg da Cuira ch'è savens a Turitg.

Il chantun Turitg è ina fitg gronda forza en l'uvestgieu, perquai che passa la mesadad da las crettaivlas ed ils crettaivels vivan là, ha ditg Bonnemain. Per in agen uvestgieu dovria dentant in agen ordinariat, ina scol'auta, in seminari sco er in'administraziun da l'uvestgieu. Da dublegiar tut quai fetschia pauc senn.

Catolicas e catolics turitgais han gia dapi decennis il giavisch d'in agen uvestgieu. Els avevan sperà da puspè survegnir dapli sustegn per questa idea cun il nov uvestg.

Il 2017 eran sis da las set baselgias da l'uvestgieu da Cuira s'exprimidas durant ina seduta encunter l'idea per in agen uvestgieu da Turitg – tuttas auter che Turitg. Bonnemain duai puspè unir la vart progressiva e la vart conservativa da l'uvestgieu.

Segunda sedia da l'uvestg a Turitg

Suenter sia consecraziun ha Bonnemain dentant gì declerà da puspè vulair pigliar nanavant l'idea da l'anteriur uvestg Amédée Grab, ch'i duai dar ina concatedrala a Turitg – pia ina segunda sedia da l'uvestg en la citad da Turitg. Sche ina tala concatedrala vegniss en dumonda, chattass Bonnemain bel sche quai fiss quella da Son Gisep. La baselgia da Son Gisep stat tranter il Limmatplatz e l'Escher-Wyss-Platz, en il quartier d'industria da Turitg.