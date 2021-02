La mesemna èn ils chantuns e las cassas da malsauns sa cunvegnids sin in pretsch pauschal, per las virolaziuns da corona en las praticas da medias e medis. La proposta per mauns dal Cussegl federal munta a 24.50 francs per ina virola, quai per ils proxims mais. Davent dal fanadur duain ils medis e las medias da chasa lura anc survegnir 16.50 francs per ina virola.

Per ospitals, centers da vaccinar ed equipas vala dapi mez schaner ina pauschala da 14.50 francs per ina virola, pia 29 francs per persuna vaccinada. Per la populaziun è la virola dentant gratuita.

Tanscha betg

Tenor la Federaziun dals medis da chasa e d’uffants na tanscha la tariffa proponida betg – per cuvrir ils custs en la pratica da medis. L’organisaziun saja cumplexa, ed il vaccin stoppia vegnir dà aifer in curt temp. Vitiers haja num da survegliar las persunas vaccinadas fin a 30 minutas. Quai dovria ina pauschala gista.

Prestaziuns da basa cuvridas

Tenor las communicaziuns dals chantuns e da las cassas da malsauns – cuvra la pauschala tut las prestaziuns da basa en connex cun la vaccinaziun. Sch’in medi stoppia cussegliar supplementarmain persunas cun ristgs pli auts, possia quel metter a quint il temp supplementar. Quel vegnia surpiglia da l’assicuranza da basa.