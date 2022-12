L'uffizi da bajegiar, traffic ed economia forestala tessinais ha rapportà che il personal dal chantun ha sajettà in luf giuven gist tar ina stalla da nursas. Quest luf giuven tutga tar in triep ch'ins ha observà avant pir in mais. Las autoritads avevan lura observà dus lufs giuvens. Uschia valevan la regla sajettar in luf dad in triep, e betg per in luf singul.

Premissas per sajettar in luf Avrir la box Serrar la box Tenor l'ordinaziun federala da chatscha dastga in luf vegnir sajettà, suenter ch’el accumplescha ina da las suandantas premissas: stgarpà entaifer quatter mais 25 animals da niz pitschens

stgarpà entaifer in mais 15 animals da niz pitschens

stgarpà entaifer quatter mais 10 animals da niz pitschens, sch'igl ha pli baud schon dà donns entras lufs

stgarpà entaifer dus mais 2 animals da niz gronds Sco animals da niz gronds valan las spezias bovinas, equestras e camelids dal mund nov – tranter auter èn quai vatgas, chavals, asens, camels e lamas. E las reglas valan mo sche mesiras da protecziun supportablas èn gia avant maun. D’in triep dastgan la mesadad dals chagniels vegnir sajettads. Quai dentant be sch'il triep e sa reproducì durant l'onn dal cumportament problematic. Sch'i sa tracta d'in triep è ina lubientscha dal BAFU necessaria per pudair sajettar. Tar in luf singul dastga il chantun dar la lubientscha da sajettar senza consentiment da l'Uffizi federal d'ambient.

La lubientscha da sajettar quest luf è vegnida dada suenter ch'il triep ha chaschunà gronds donns tar animals da niz durant l'avust e l'october, tenor l'uffizi. Tar las unfrendas dals lufs tutgian er trais arments (biestga grossa).