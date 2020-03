L'interpresa da transports BVZ, tranter auter la patruna da la Matterhorn Gotthard Bahn e dal Glacier Express, ha augmentà l'onn passà la svieuta sin passa 180 milliuns francs, quai è in plus dad 8,5% en cumparaziun cun il 2018. Er il gudogn è creschì per 7,6% sin 20 milliuns francs. Quai er grazia al product da prestige da la BVZ – la Gornergrat Bahn. Quella ha augmentà il 2018 il dumber da giasts per 10,2%.

Dapli giasts sin il traject dal Glacier Express

Er il resultat dal Glacier Express saja in dals facturs per il svilup. Il Glacier Express, che vegn tranter auter er purtà da la Viafier Retica e la Matterhorn Gotthard Bahn, ha transportà l'onn passà tenor communicaziun 258'000 persunas – in augment da 10,5%. Sulettamain ina giada en l'istorgia ha il Glacier transportà dapli persunas.