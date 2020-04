Er da Pasca duain ins duvrar be per viadis necessaris il traffic public. Las Viafiers federalas sco era la Posta han communitgà ch'els na porschian nagins vaguns u curs supplementars.

Il traffic public veglia bain far il pussaivel per garantir ch'il «social distancing» resta pussibel, ha scrit la SBB en ina communicaziun. Quai saja dentant be pussaivel, sche la glieud sa tegnia vid las mesiras dal Cussegl federal e desistia da viadis betg necessaris. E tgi che stoppia tuttina viagiar, duai tenor pussaivladad prender trens main occupads.

Per la via valia il medem: ins na duai betg far diever d'ina auto da posta per excursiuns u per il temp liber. Da Pasca duain ins prender la posta be per viadis necessaris. La Posta haja gia stritgà in u l'auter curs da posta da lur urari.

La crisa da corona influenzescha era fitg il manaschi da la Viafier retica. Schegea ch'i dat adina pli paucs passagiers, curseschan ils trens vinavant - per garantir il provediment - ed avunda plaz.