Las Viafiers federalas renoveschan ils proxims onns lur 44 pendulins dad intercity per 400 milliuns francs. Questa modernisaziun saja la pli gronda en l'istorgia dal traffic sin distanza, communitgescha l'SBB. I vegnia installà in cumplet nov equipament interiur, in sistem d'infurmaziun modern ed in meglier retschaviment per func mobil.

Latiers duain ils vaguns, sche necessari e pussaivel, vegnir rendids pli adattads per persunas cun impediment. Las lavurs vegnan exequidas ils proxims onns ad Yverdon-les-Bains en il chantun Vad. Las Viafiers federalas impundan radund 110 collavuraturas e collavuraturs per renovar ils trens.

Ord servetsch fin il 2043

Per realisar las lavurs sto l'ovra da la SBB a Yverdon-les-Bains allontanar l'entir intern dals vagus e silsuenter puspè reconstruir las installaziuns. Las Viafiers federalas quintan fin il 2022 cun in prototip per ils vaguns. Ils trens d'intercity èn vegnids acquistads tranter il 1999 e 2005.

Ils trens duain sil pli tard vegnir mess ord servetschs enfin il 2043.

