Violenza a chasa - Confederaziun e chantuns lantschan novas mesiras

Confederaziun, chantuns ed organisaziuns or da la societad vulan unir lur forzas per far frunt a la violenza a chasa. La Confederaziun e chantuns han suttascrit oz ina roadmap. Quella cuntegn mesiras concretas per la prevenziun ed il sustegn d'unfrendas.