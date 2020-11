I dat differentas furmas da violenza envers mammas, di la manadra da la campagna Anna-Béatrice Schmaltz. Saja quai durant la gravidanza u durant la naschientscha. Dentant era cura che l'uffant è naschì. Uschia pertutga la violenza adina er ils uffants.

La violenza po esser fisica: «I dat babs che dattan ferms culps sin l'uffant betg naschì en il venter» di Christine Meier, la manadra da la fundaziun cunter violenza envers dunnas ed uffants. Ni la violenza psichica nua ch'ina mamma vegn marcada sco nauscha mamma gia avant che l'uffant è naschì. Quai haja per il solit da far cun stereotips, agiunta Christine Meier. Perquai vul la campagna era sensibilisar sin differents models dad esser mamma. I na dettia betg mo ina varianta gista, di ella.

Egualitad è la meglra prevenziun

Sch'ina mamma è pertutgada da violenza, supporta ella la situaziun per il pli sur in temp. In motiv saja che las bleras famiglias vivan en in model tradiziunal nua che la mamma è dependenta finanzialmain da l'um. Qua sa mussia ina violenza structurala, agiuntan las responsablas per la campagna. Perquai saja l'egualitad la meglra prevenziun per la violenza.

La campagna

La campagna cumenza ils 25 november e dura 16 dis. Passa 100 organisaziuns sustegnan ils dis encunter violenza encunter dunnas. Igl è la 13avla giada ch'ils dis tematics vegnan fatgs en Svizra.