Svizras e Svizzers bandunan la chasa surtut per far cumissiuns. Quai mussa la retschertga da l'institut Sotomo per incumbensa da la SRG SSR. Ed ina maioritad da las persunas dumandadas quinta cun in andament da la malsogna plitost moderà.

Sch'igl è da bandunar la chasa, lura surtut per far cumissiuns (77%), per ir a spass (47%) ubain per ir a lavurar (40%).

Legenda: RTR Grafica

E: La retschertga mussa bain che 85% da la populaziun svizra ha bandunà lur chasa, igl è dentant da far attent che la retschertga sa basa sin l'emna dals 16 enfin ils 22 da mars. Lura aveva il Cussegl federal bain gia appellà d'evitar gruppas da passa tschintg persunas – l'Uffizi federal per sanadad BAG n'aveva dentant anc betg lantschà sia campagna cun l'apell da restar a chasa.

En egl dattan dentant differenzas regiunalas: En la Svizra taliana – pertutgada il pli fitg dal coronavirus – è la glieud ida pli pauc ord chasa. En Svizra tudestga percunter para il basegn da bandunar las quatter paraids il pli grond – surtut per ir a spass.

Pli paucs contacts

In'impurtanta mesira en la crisa actuala è da restrenscher ils contacts cun autras persunas. E quai fan Svizras e Svizzers tenor la retschertga: 80% dals dumandads han gì contact cun maximal tschintg persunas ordaifer l'agen tegnairchasa (dals 16 fin ils 22 da mars).

Legenda: RTR Grafica

L'institut per perscrutaziun Sotomo fa dentant attent sin dus facturs: Per l'ina dettia persunas ch'inditgeschian per ina tala retschertga plitost quai che saja giavischà e main lur realitad persunala. E per l'autra na fetschian ins forsa magari gnanc stim da tscherts contacts cun autras persunas.

Pitschen risico per l'atgna sanadad

Malgrà che 48% dals Svizzers e da las Svizras han inditgà d'avair gronda tema da survegnir la malsogna covid-19, n'han els sco i para betg tema da l'andament da la malsogna – almain tenor las respostas sin la dumonda: Quant privlus è il coronavirus per Vus persunalmain? La gronda maioritad (52%) quinta cun in andament da la malsogna plitost moderà e 20% na fan insumma nagins quitads.

Legenda: RTR Grafica

Bun in quart da la populaziun è da l'avis ch'i saja da quintar cun in grev andament da la malsogna. Be 4% da las persunas dumandadas fan quint cun in svilup mortal.