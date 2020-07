Trais votaziuns federalas fissan stadas previsas il matg, pervia dal coronavirus ha il Cussegl federal dentant annullà lezza data da votaziuns. Perquai spetga uss ina dumengia pulpida. E per quai vai:

Lescha da chatscha

En la lescha da chatscha vai tranter auter per schluccar la protecziun dal luf. En l'avegnir duai esser pussaivel da sajettar lufs er senza ch'els han fatg gronds donns. Il parlament federal aveva gia decis quai, i ha dentant dà in referendum d'organisaziuns d'ambient (WWF, Pro Natura, Bird Life, Gruppa Luf Svizra e Zoo Svizra).

Iniziativa da limitaziun

L'iniziativa da la Partida populara svizra cumbatta la libra circulaziun da persunas che periclitescha tenor la PPS il martgà da lavur per Svizras e Svizzers. Tenor ils adversaris (Cussegl federal, parlament ed associaziuns d'economia) periclitescha l'iniziativa las cunvegnas bilateralas cun l'UE ed avess consequenzas rigurusas per l'economia svizra.

Congedi da paternitad

En la midada da la lescha federala davart l'urden da culmpensaziun da gudogn vai per in congedi da duas emnas per babs aifer sis mais suenter la naschientscha da l'uffant. I vegn quintà cun custs da radund 230 milliuns francs ad onn. I sa tracta d'ina proposta indirecta a l'iniziativa che pretendeva quatter emnas congedi da paternitad. Ils iniziants han retratg lur iniziativa sut la cundiziun che la basa legala per in congedi da duas emnas entra en vigur.

Deducziuns per la tgira d'uffants

En la midada da la lescha federala davart la taglia federala directa vai per augmentar la summa ch'ins po trair giu da la taglia per la tgira d'uffants externa, da 10'000 francs sin maximalmain 25'000 francs. La deducziun generala per uffants duai vegnir auzada da 6'500 sin 10'000 francs. La PS aveva lantschà il referendum cunquai ch'ella di che be famiglias ritgas profiteschian da las deducziuns pli autas.

Novs aviuns da cumbat

Qua sto il suveran decider sch'el vul acceptar il conclus federal davart la cumpra da novs aviuns da cumbat per l'armada svizra. I va per in credit da sis milliardas francs. Betg decis vegn tge tip d'eroplan ch'i duai esser. Era qua aveva il parlament gia approvà il credit il december 2019. La Gruppa Svizra senza Armada (GsoA), PS e Verds han dentant lantschà cun success il referendum encunter.

Naginas votaziuns chantunalas....

Sin plaun chantunal n'èn previs nagins projects da votaziun per ils 27 da settember 2020.

Ils scrutinis libers per occupar las dretgiras regiunalas Alvra, Engiadina Bassa/Val Müstair e Plessur han medemamain lieu ils 27 da settember 2020.

.... e probabel bleras votaziuns communalas

Il mument n'avain anc betg la survista da tuttas votaziuns communalas ch'èn planisadas. Enconuschent è segir ch'i dat elecziuns a Cuira ed a Tavau.