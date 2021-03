Auter che tar autras iniziativas ha il pievel svizzer questa giada mo discutà sur dal problem. Sche l’iniziativa porta era la dretga soluziun per in problem ch’exista betg, sco ch’i para, n’è betg propi vegnì discutà.

Per la sanestra era quai in dilemma: ella era tranter las posiziuns. Dad ina vart vai per sustegnair ils dretgs da libertad da mintga dunna, da l’autra vart stat il fatg, ch’il vel n’è betg propi cumpatibels cun ils dretgs umans. Quel vegnia er duvrà sco instrument da supressiun da la dunna.