L'iniziativa per concerns responsabels occupa l'economia. Duas emnas suenter il comité d'economia encunter l'iniziativa, cumbattan uss er quatter uniuns tetgalas da l'economia da cuminanza l'iniziativa per concerns responsabels.

Ad ina conferenza da medias online han ils presidents dad Economiesuisse, l'Uniun svizra da las patrunas e dals patruns, l'Uniun purila Svizra e l'Uniun svizra d'artisanadi e mastergn preschentà lur arguments per in Na.

L'iniziativa saja nuschaivla, mettia sin fauss instruments e saja in experiment ristgà hai gì num. La cuntraproposta dal Cussegl federal percunter mettia la Svizra a la testa sch'i va per la protecziun internaziunala da dretgs umans.

Gia la fin october èn radund 300 represchentantas e represchentants d'interpresas pitschnas u mesaunas sco er d'interpresas grondas s'unidas en in comité economic encunter l'iniziativa. Il suveran svizzer votescha ils 29 da november davart l'iniziativa.

Regulaziuns severas

L'iniziativa per concerns responsabels pretenda da firmas cun sedia en Svizra ch'i vegnian suttamessas a reglas severas sch'i va per sa tegnair vid dretgs umans e per standards da la protecziun da l'ambient. Quai vala lura er per fatschentas en l'exteriur.

Sch'ina firma na sa tegna betg vid questas regulaziuns, duai ella star bun er per l'agir da firmas affiliadas e furniturs controllads en l'exteriur.