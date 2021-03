Il Cussegl federal avess sa giavischà in auter resultat – in Na a l’iniziativa. La populaziun ha dentant decidì auter.

En l'iniziativa na vai betg mo per nicab e burca. Quai ha la cussegliera federala Karin Keller-Sutter accentuà. En las bleras discussiuns saja dentant surtut quellas stadas in tema. La ministra da giustia ha dentant fatg attent ch'i dettia be paucas muslimas en Svizra che cuvrian l'entira fatscha. Ella beneventa, che las vuschs da muslimas e muslims sajan er stadas part da la debatta enturn l'iniziativa.

Per ella na saja questa decisiun nagin votum encunter questa gruppa da la populaziun. Plinavant dettia gia in scumond da burca e nicab en ils chantuns Tessin e Son Gagl ed ulteriurs chantuns hajan er gia scumonds da cuvrir la fatscha en connex cun caots. Uss valia quai en l'entir pajais.

Naginas cumpetenzas federalas

Cussegliera federala Karin Keller-Sutter ha declerà che l'iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha na dettia nagina cumpetenza al Cussegl federal. Ils chantuns han ussa dus onns peda per realisar la veglia dal pievel. La Confederaziun è sulet responsabla per la polizia en connex cun ils cunfins ed il traffic. Plinavant sa rugalescha cun il Gea er la proposta indirecta a l'iniziativa.

E-ID ha mess en moviment discussiun enturn digitalisaziun

La discussiun enturn la e-ID haja mess en moviment ina discussiun enturn la digitalisaziun en general. I vegnia a dar debattas sumegliantas davart l'e-voting ed ulteriurs numerus projects en l'administraziun federala. En avegnir stoppia la politica sa fatschentar a moda intensiva cun quest tema, per evitar bloccadas.

Resultat davart la e-ID n'è nagin votum per ina schliaziun be dal stadi.

Keller-Sutter ha accentuà che la e-ID avess duì dar in stausch al e-guvernament. Quai na saja betg gartegià. Ils victurs possian uss metter autras schliaziuns sin via. Il resultat na mussia betg ch'i duai dar ina schliaziun be dal stadi. Ma i duai dar proximamain ina schliaziun per l'identitad electronica.