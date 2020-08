Cler Na a l'iniziativa da limitaziun

Sch'i fiss vegnì vuschà gia l'entschatta avust, avessan 61% dals burgais cun dretg da vuschar ditg Na u plitost Na a l'iniziativa da limitaziun. 35% avessan approvà u plitost approvà quella. Ils adversaris van uschia cun in avantatg da 26% en il cumbat da votaziun principal, scriva gfs.bern en ses rapport davart la retschertga.

Prest 70% dals dumandads han gia ina clera opiniun davart l'iniziativa da limitaziun. Els vuschassan pia u cler encunter ubain cler per l'iniziativa. 26% dals dumandads èn plitost per u encunter. Quai munta che la furmaziun da l'opiniun è gia pulit avanzada per esser uschè baud en il cumbat da votaziun.

Per regla è il scenari tar las iniziativas dal pievel, che la cumpart da las vuschs che din Na crescha en il decurs dal cumbat da votaziun. Auter ch'autras iniziativas da l'ultim temp, ha l'iniziativa da limitaziun betg pudì far in start cun in avantatg d'aderents.

Gea a la cumpra da novs aviuns da cumbat

Radund dus mais avant la votaziun avess la maioritad a las votantas e dals votants ditg cun 58% plitost u cleramain Gea a la cumpra da novs aviuns da cumbat. Plitost u cleramain encunter èn 29% da las votantas ed ils votants.

Tar la cumpra datti ina gronda polarisaziun tranter ils champs politics ed er tranter ils champs da la societad. Uschia èn ils Verds e la Partida socialdemocratica las sulettas partidas ch'èn cleramain encunter la cumpra. Ma i dat er il foss tranter la Svizra franzosa ch'è plitost cunter la cumpra e la Svizra tudestga ch'è plitost per. Ma er tranter la generaziun pli giuvna (45% Gea) e la generaziun pli veglia (64% Gea) sa mussan differenzas.

Tar ils arguments datti in cler avantatg per ils aderents dals aviuns: Il sustegn general per in'atgna aviatica militara è collia cun la necessitad da renovar la flotta d'aviuns fin il 2030. Sin la vart dals adversaris n'è nagin argument acceptabel per ina maioritad.