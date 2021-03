L'iniziativa d'aua da baiver e l'iniziativa per scumandar pesticids sintetics mussian co ins possia crear in'agricultura ecologica, da quai avis èn pliras organisaziun d'ambient e protecziun da natira. Ellas han lantschà oz lur cumbat da votaziun per duas giadas Gea a questas iniziativas.

L'agricultura intensiva saja sut pressiun, scriva il comité. Las consequenzas da la muria d'insects, polluziun d'aua, la perdita da la fritgaivladad dal terren e da spazis ecologics chaschunian custs enorms. I dovria perquai in'agricultura pli sauna ed ecologica.

Duas iniziativas, duas vias

L'iniziativa d'aua da baiver pretenda in provediment cun aua da baiver netta per tut ils carstgauns en il pajais. Purs duain mo pli survegnir subvenziuns, sch'els desistan da pesticids ed antibiotica. Er per la perscrutaziun e furmaziun duain valair las medemas cundiziuns. Per la midada duain ils purs e las puras survegnir otg onns temp.

L'iniziativa da pesticids pretenda in scumond da pesticids sintetics tar la producziun agricula, tar l'elavuraziun da products agriculs sco er tar la tgira da la cuntrada. Er l'import da products ch'èn vegnids producids cun pesticids duai vegnir scumandà.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Proponì duas giadas Na Il Cussegl federal refusa las iniziativas agraras 23.03.2021 Cun audio

Omaduas iniziativas vegnan ils 13 da zercladur a l'urna. Il Cussegl federal da sia vart refusa omaduas iniziativas.

La discussiun en il Controvers

En il Controvers han discussiunà Stefan Engler e Jon Pult davart las duas iniziativas agraras ch'ans spetgan a las proximas votaziuns.