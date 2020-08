cuntegn

Per tge vai? - Congedi da paternitad

Babs duain pudair far duas emnas congedi pajà aifer ils emprims 6 mais da la vita da l'uffant. Per ils ins in minimum - per auters in luxus che na fa betg da basegn. Qua ils fatgs da la fatschenta che va en votaziun ils 27 da settember 2020.