Ina e-ID è da principi il medem sco ina carta d'identitad – simplamain en varianta electronica. Quella pudessan ins duvrar per differentas purschidas, sco per exempel per cumprar en en la rait u per suttascriver in contract. Empè d’avair differents pled clavs per differentas purschidas, avessan ins in pled clav per tut.

La lescha en detagl Lescha davart l’identificaziun electronica , il link avra en ina nova fanestra

Il 2019 han il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns acceptà la lescha federala davart servetschs electronics per l’identificaziun. Ina allianza tranter la Societad digitala, la plattafurma «We Collect» ed intginas autras societads han dentant rimnà suttascripziuns e fatg il referendum. Perquai decida ussa il suveran svizzer.

Il Cussegl federal sustegna la lescha. Tar in Na na va la lescha betg en vigur.

Surtut las partidas sanestras èn cunter la lescha davart l’identificaziun electronica. Las partidas chantunalas han prendì las medemas parolas sco las partidas naziunalas. Mo la Partida verd-liberala dal Grischun dat liber la vusch.