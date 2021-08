Malgrà ch'il dumber d'infectads cun il coronavirus e las ospitalisaziuns creschan puspè na vegni betg fatg tests en tut las scolas en il Grischun. L’emna passada hajan tenor Martin Bühler 44 scolas fatg tests, enfin la fin da quest’emna vegnian quai ad esser 120. En tut sajan enfin ussa 150 da las 158 scolas s’annunziadas per far ils tests.

Tenor Martin Bühler, il schef dal stab directiv dal chantun Grischun, saja stà cler che las scolas duain pudair cuntinuar cun ils tests en scola. Quels duain dentant vinavant restar facultativs, per las scolas ma er per las scolaras ed ils scolars.

I saja stà grev dad iniziar da nov ils tests durant il temp da stad. Perquai hajan ins vulì dar temp a las scolas da far questa lavur cura che la scola ha cumenzà. Era l’interess da sa laschar testar na saja betg stà grond durant la stad. Ussa saja puspè da sensibilisar per il laschar testar, uschia Bühler. Per il mument vala en las scolas era betg pli in obligatori da mascras. Quel vegnia druvads sco med per intervegnir sper ils tests, mesiras da distanzas ed en il cas urgent cun l'instrucziun davent da chasa.