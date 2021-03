Dario Cologna ha mussà ina sumeglianta prestaziun sco gia en il skiatlon (10avel). Suenter l'emprima da trais rundas er'il passlungist da la Val Müstair anc 7avel cun in retard da be 11 secundas. Encunter la fin ha el, sco blers auters, anc pers bler temp. La finala è Cologna vegnì 13avel cun in retard da 1.13 minutas sin Hans Christer Holund. Sin in plaz tranter ils top 5 manca a Cologna dentant be bun 20 secundas.

Norvegiais ina classa per sasez

Per la gronda show han ils Norvegiais procurà. Gist tut ils 5 atlets scandinavs èn classads sut ils top 7. Els han er profità da bun material tar questas relaziuns da primavaira. Manchentà il podest be per pauc ha sco quart il grond favurit, il Russ Alexander Bolschunow ch'era daventà la sonda passada campiun mundial en il skiatlon.

Danovamain mussà Ina prestaziun solida ha Jason Rüesch. Suenter ses 15avel plaz en il skiatlon è il passlungist da Tavau vegnì 20avel en la cursa da 15 kilometers cun partenza singula. Beda Klee è vegnì 25avel ed ina cursa d'emblidar èsi stà per Roman Furger ch'ha pers passa quatter minutas e la finala stuì sa cuntentar cun il 54avel plaz.