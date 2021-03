La gronda favurita e dominatura Therese Johaug gudogna a moda suverana la cursa roiala sur 30 kilometers en il stil classic. La Norvegiaisa ha declassà l'entira concurrenza per bunamain trais minutas e dapli. Argient gudogna Heidi Weng (NOR) e bronz Frida Karlsson (SWE).

Therese Johaug è la regina dad Oberstdorf. La Norvegiaisa ha gudagnà sia quarta medaglia dad aur a quests campiunadis mundials. Tut en tut è ella uss daventada gia 14 giadas campiunessa mundiala.

00:29 video Ils davos meters da Therese Johaug Or da Sport-Clip dals 06.03.2021. laschar ir

Il record tegn il mument la Norvegiaisa Marit Björgen ch'ha gudagnà tranter il 2003 ed il 2017 gist 18 titels da campiunessa mundiala. Therese Johaug pudess egualisar quest record gia als proxims campiunadis mundials en dus onns a Planica en la Slovenia.

Demonstraziun dad A fin Z

Therese Johaug ha dictà il tempo en questa cursa da 30 kilometers davent da la partenza. Gia suenter in terz da la cursa aveva la Norvegiaisa in avantatg da 53 secundas. L'arrivada ha ella la finala cuntanschì cun in avantatg da 2:34.20 minutas.

Victoria dubla per la Norvegia

En il cumbat per la medaglia d'argient ha Heidi Weng gudagnà il sprint final cunter la Svedaisa Frida Karlsson. Nagina medaglia n'hai uschia dà per la Svedaisa Ebba Andersson e l'Austriaca Teresa Stadlober ch'han ditg cumbattì en quest quartet per ils dus plazs sin il podest.

01:17 video Weng gudogna sprint final cunter Karlsson Or da Sport-Clip dals 06.03.2021. laschar ir

Suenter bun 20 kilometers eran las duas Svedaisas Andersson e Karlsson sco era la Norvegiaisa Weng stadas involvidas en ina carambolascha. L'Austriaca Stadlober ha cunquai pudì scappar da quest trio ch'ha dentant en curt temp puspè pudì suenter.

00:26 video Weng, Karlsson ed Andersson crodan per plaun Or da Sport-Clip dals 06.03.2021. laschar ir

Nagina schanza per Fähndrich

La suletta Svizra en questa cursa da 30 kilometers stil classic, Nadine Fähndrich, n'ha gì nagina schanza. La Lucernaisa ha pers cuntinuadamain temp. A la fin è Fähndrich vegnida be 38avla cun in retard da bunamain 12 minutas.