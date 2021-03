Cun Jonas Baumann che viva dapi intgins onns cun sia famiglia a Tavau, parta dasper Dario Cologna anc in segund Rumantsch als 50 kilometers, la davosa cursa als campiunadis mundials da ski nordic ad Oberstdorf.

Baumann è in currider che sa senta bain a cursas da distanza – e principalmain era a cursas en il stil classic, sia tecnica preferida. Uschia fiss atgnamain tut promt per mussar in exploit ad Oberstdorf. Il currider da 30 onns n’ha dentant betg gì la meglra preparaziun sin questa cursa roiala. Suenter il skiatlon è Baumann turnà a chasa tar la famiglia. Deplorablamain è el anc vegnì malsaun ed ha uschia stuì prender tut pli pacific ils davos dis. Tuttina, ussa saja el enavos e possia speranza mussar ina buna cursa al davos di da quests campiunadis mundials, di il currider da la Val Schons il di avant ils 50 kilometers.

La finamira da Jonas Baumann fiss stà da currer sut ils top 15 a sia pli impurtanta cursa da la stagiun. Uss suenter esser stà malsaun fiss era in plaz sut ils top 20 ina buna prestaziun, manegia Baumann. 20avel er’el gia vegnì avant in’emna en il skiatlon. Il meglier resultat en ina cursa da 50 kilometers ha Jonas Baumann mussà als campiunadis mundials dal 2015 a Falun en Svezia. Là er el daventà 18avel, era en il stil classic.