Il Club da ballape Trun/Rabius resta en la 3. liga regiunala. Ils Sursilvans han gudagnà il davos gieu da campiunadi ordaifer encunter Gams cun 2:1 ed uschia fatg tut cler. A Trun/Rabius avess gia in pari tanschì per restar en 3. liga.

Ditg n‘hai dentant betg vesì ora bain per ils Sursilvans en questa davosa runda da campiunadi a Gams. En la 26avla minuta è l‘equipa da chasa numnadamain ida cun 1:0 en avantatg, uschia che Gams avess fatg il pass sur il stritg e procurà che Trun/Rabius avess stuì returnar en 4. liga. Suenter pausa han ils Sursilvans però reagì. En la 66avla minuta èsi reussì a Trun/Rabius d‘egualisar il gieu al 1:1 entras in culp liber da Livio Janka ord ina distanza da bun 25 meters. A la fin cura che Gams ha bittà tut enavant ha Gianin Derungs decidì il gieu cun la davosa acziun dal gieu.

La finala tut cler

Cunquai terminescha il CB Trun/Rabius la stagiun sin il 9avel plaz da la tabella cun 12 puncts. Dals 11 gieus da campiunadi en questa stagiun 2020/21 han ils Sursilvans gudagnà trais gieus, giugà trais giadas pari e pers tschintg partidas. La fin ha Trun/Rabius ina reserva da tschintg puncts sin il plaz da relegaziun. La proxima stagiun frunta il CB Trun/Rabius tranter auter sin il CB Lumnezia ed il CB Surses en questa 3. liga, duas equipas rumantschas ch'èn vegnidas promovidas en ina liga pli auta.

Domat da nov en 2. liga

Ina buna fin èsi er per il Club da ballape da Domat. Domat ha gudagnà il davos gieu da campiunadi, il derbi encunter Cuira 97 cun 5:1 ed uschia anc pudì far il pass a la testa da la tabella en 3. liga, er perquai ch’il leader Bogn Ragaz ha pers a Buchs cun 1:2. Domat è cunquai promovì per la 2. liga regiunala.