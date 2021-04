03:29 video La U21 è stada senza schanza cunter ils Portugais Or da Sport-Clip dals 31.03.2021. laschar ir

La squadra da Mauro Lustrinelli era gia suenter 3 minutas en retard cunter ils Portugais. Cun l'emprima attatga ha Diogo Queiros procurà cun il chau per il 1:0. Ils Portugais han silsuenter controllà la partida. Var suenter in'ura po Trianco stuschar il ball en il gol vid, e 5 minutas pli tard marca Francisco Conceiçao al resultat final da 3:0.

In pari avess tanschì

Per la Svizra avess in pari tanschì per cuntanscher la proxima runda. Quai grazia a la victoria da l’Engalterra cunter la Croazia. Cun la terrada da la mesemna è l’emprima participaziun da la Svizra ad in campiunadi europeic da U21 dapi diesch onns a fin. Cun nov victorias en diesch gieus eran ils Svizzers sa qualifitgads a moda suverana per il campiunadi europeic