Suenter mo ina cursa èn ils campiunadis mundials da skis a Cortina per il Grischun Sandro Simonet a fin. Suenter la cursa cun l’equipa n'è el betg vegnì nominà per il slalom spezial.

Gist duas sconfittas ha il skiunz rumantsch Sandro Simonet stuì digerir oz tar ils campiunadis mundials da skis a Cortina: Per l’ina n’ha l’equipa svizra betg pudì defender il titel da campiun mundial en la concurrenza da team. Per l’autra n'è el betg vegnì nominà per il slalom da dumengia.

Yule enstagl da Simonet

La dumonda era: Duai Daniel Yule ir a la partenza dal slalom da la dumengia ubain Sandro Simonet? Daniel Yule è vegnì questa stagiun duas giadas 7avel en il slalom. Persuenter ha Sandro Simonet fatg avant duas emnas il pass sin il podest sco terz en il slalom da Chamonix. Swiss Ski è la finala sa decidida per Yule e Simonet sto turnar en patria.

audio Sandro Simonet sto prender cumià da Cortina 02:07 min, Actualitad dals 17.02.2021. laschar ir. Durada: 02:07 minutas.

Focus sin davosas cursas da la cuppa mundiala

In'ulteriura finamira da questa stagiun è segir dad esser da la partida tar il final da la cuppa mundial da skis a partir da mez mars a Lai. Per avair ina plazza da partenza sto Sandro Simonet esser rangà en il classament general tranter ils megliers 25. Sandro Simonet è actualmain sin plazza 27 e dovra uschia anc puncts da la cursa da Kranjska Gora per esser a la partenza da la cursa finala a Lai.

Sandro Simonet suenter la concurrenza d’equipa a Cortina d'Ampezzo: