La rangaziun: Norvegia Svezia Germania Svizra L’equipa Svizra era partida sco defensura dal titel en questa concurrenza. La Svizra aveva gudagnà la concurrenza d’equipa tar ils mundials ad Are l’onn 2019. Ed era tar il Gieus Olimpics da Pyeongchang l’onn 2018. Questa giada n'è quai grategià a la squadra svizra da puspè ir per il titel. En il mezfinal è la Svizra crudà encunter la Norvegia or da la decisiun per la medaglia dad aur.

02:33 video Holdener e Bissig analiseschan il quart plaz Or da Sport-Clip dals 17.02.2021. laschar ir

Final pitschen encunter la Germania

Suenter l’emprima dischillusiun n'ha l’equipa svizra ditg giu peda d'esser trista. L’equipa cun ils curridurs Wendy Holdener, Camille Rast, Semyel Bissig e Sandro Simonet aveva anc la schanza dad ir per la medaglia da bronz. La Germania è questa giada dentant stada pli ferma, uschia che la Svizra va ora vid. L’ultim curridur svizzer e bain stà pli spert che ses concurrent. Il temp da Semyel Bissig era dentant 12 tschientavels massa plaun per pudair gudagnar ina medaglia.

01:21 video Svizra era en il pitschen final senza fortuna Or da Sport-Clip dals 17.02.2021. laschar ir

Il modus

Tar la concurrenza d’equipa fruntan adina quatter skiunzas e skiunz en in duel direct in sin l’auter. Suenter quatter cursas gudogna l’equipa che ha gudagnà dapli duels. Tar in pari decida la summa dals megliers temps singuls. Tar la concurrenza d’equipa spetgan quatter cursas. Ins cumenza cun il otgavelfinal, lura segua il quart final, lura il mezfinal er per finir cumbattan las equipas en il final per las medaglias.