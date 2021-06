Il sulet gol da la partida ha sajettà Sterling en la 57avla minuta. La squadra da Gareth Southgate è durant l'entira partida stada la pli ferma equipa. Gia en las emprimas minutas han ils «Three Lions» gì fitg bunas schanzas ed avessan schizunt stuì far in u l'auter gol. Silsuenter èn ils Croats vegnì meglier en la partida – ils Englais han dentant vinavant dominà il gieu. Per in gol avant pausa n'hai dentant betg tanschì.

Quai è dentant sa midà suenter pausa. Avant ils 22'500 aspectaturs en il Wembley ha Raheem Sterling sajettà il gol decisiv suenter in pass da Kalvin Phillips. Per l'Engalterra èsi l'emprima victoria en in gieu da partenza dad in campiunadi europeic

Er l'Austria cumenza cun victoria

Er l'Austria è partida optimalmain en il turnier. Quai grazia ad ina victoria da 3:1 cunter la Macedonia dal Nord. Per ils Austriacs sa tracti da lur emprima victoria ad in campiunadi europeic insumma. Il 2008 e 2016 è il campiunadi ì a fin mintgamai senza victoria suenter la fasa da gruppas.

Ils gols per l'equipa dal trenader Franco Foda han sajettà Stefan Lainer en la 18avla minuta, Michael Gregoritsch en la 78avla minuta e Marco Arnautovic en la 89avla minuta. Temporarmain egualisà al 1:1 ha per ils Macedons Goran Pandev en la 28avla minuta.

Er ina premiera per la Macedonia dal Nord

Per la Macedonia dal Nord èsi l'emprim campiunadi europeic. La fin mars han els gudagnà sensaziunalmain en la qualificaziun per il campiunadi mundial cunter la Germania.

Pajais Bass vs. Ucraina

En l'ultima partida da la saira han ils Pajais Bass cunter l'Ucraina. En l'emprima mesadad han omaduas equipas gì schanzas, dentant n'hai dà nagins gols suenter 45 minutas intensivas. Quai è dentant sa midà en la segunda mesadad, en la quala gist tschintg gols èn vegnids fatgs. Ils gols per ils Ollandais han fatg Wijnaldum en la 52avla minuta e Weghorst en la 58avla minuta. En la 75avla minuta ha Jarmolenko scursanì al 1:2. Be quatter minutas pli tard ha Jaremtschuk schizunt egualisà per ils Ucranais. La decisiun è crudada en la 85avla minuta, cura che Dumfries ha sajettà il 3:2 per ils Pajais Bass.