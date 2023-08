L'Engalterra è en il final dal campiunadi mundial da ballape da las dunnas. En il mezfinal a Sydney han las Englaisas battì las Australianas cun 3:1 ed uschia fatg ina fin al siemi da las indigenas da cumbatter per il titel da campiunessas mundialas.

Suenter 36 minutas ha Ella Toone fatg il 1:0 per las favuritas englaisas. Il grond star da l'Australia Samantha Kerr è stada buna d'egualisar suenter in pau dapli che in'ura. Be otg minutas pli tard ha Lauren Hemp lura dentant fat il 2:1. En la 86avla minuta ha Alessia Russo lura definitivamain decis il gieu per l'Engalterra cun il 3:1.

Per las Englaisas, ch'èn actualmain campiunessas europeicas, èsi l'emprima giada ch'ellas han cuntanschì in final d'in campiunadi mundial.

Spagna per l'emprima giada en il final

Mardi ha er la Spagna ha cuntanschì per l’emprima giada il final dad in campiunadi mundial. En il mezfinal han las Spagnolas battì las Svedaisas cun 2:1. La Spagna ha dominà il gieu, n'ha dentant betg gì fortuna avant il gol. Pir en las davosas 10 minutas dal gieu èn crudads ils gols.

Il «pitschen final» per il terz plaz tranter la Svezia e l'Australia ha lieu sonda, ils 19-08, a las 10:00. Il gieu per il titel da campiunessas mundialas è lura dumengia, ils 20-08, a las 12:00.

Resultats fin qua

La Svizra senza schanza – il campiunadi mundial è a fin

La Svizra n'ha gì nagina schanza en il duel dad otgavelfinal encunter las Spagnolas. Las favuritas mussan si ils cunfins a las confederadas che perdan gist cun 1 a 5. Per las Svizras va l'aventura dal campiunadi mundial a fin cun ina gronda trumpada.

audio Svizra senza schanza encunter la Spagna 03:21 min, ord Actualitad dals 05.08.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 21 Secundas.

Il siemi da restar en il turnier e procurar per ina surpraisa encunter las favuritas da la Spagna è a fin. En il duel dad otgavelfinal restan las Sviziras senza schanzas e senza recept encunter la numra 6 en la rangaziun mundiala. Ellas perdan gist cun 1 a 5. Gia da pausa manavan las Spagnolas cun 4 ad 1. Ed er il gol per las Svizras han las Spagnolas sajettà. In autogol en la 8avla minuta.

Las Svizras avevan prendì avant bler per quest duel encunter las Spagnolas. Gartegià è tant sco nagut. Strusch in'acziun offensiva. Empè datti ina lecziun da ballape per las confederadas. Il debachel ha gia baud prendì ses cumenzament.

Svizras senza schanzas e senza plan

Gia suenter 5 minutas sajettan las Spagnolas il 1 a 0. Curt suenter fan ellas perfin anc in regal a las Svizras cun in autogol al 1 ad 1. In faux-pas che n'irritescha betg las Spagnolas. Ellas continueschan cun lur gieu da «tiki-taka» e fan vinavant pressiun e sajettan curt suenter il 2 ad 1. Insumma sajettan ellas or da tuttas posiziun e distanzas e las Svizras be en la defensiva. E quest defender, per il qual ellas eran anc vegnidas ludadas en la fasa da gruppa, na funcziuna betg.

02:54 video Grings: «Tals gieus fan mal» Or da FIFA Women's World Cup 2023 dals 05.08.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 54 Secundas.

Avant pausa crodan anc dus ulteriurs gols per las Spagnolas. La consternaziun ed il schoc tar la truppa da la trenadra Inka Grings én gronds. Era sche las Spagnolas piglian ora in pau tempo suenter pausa, tar las Svizras na va nagut e las favuritas tutgan anc ina giada al resultat final da 5 ad 1. Cun ina gronda trumpada sto la Svizra prender cumià da la tribuna mundiala. Ch'ellas han gì cuntanschì la finamira d'arrivar en la runda da k.o. è suenter quest debachel in pitschen confiert.

Igl è stà grev d'insumma vegnir tar in bal.

audio Campiunadi mundial da ballape è a fin per la Svizra 01:25 min, ord RTR Audio dals 05.08.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 1 minuta 25 Secundas.

Cun la fin dal campiunadi mundial va in'èra a fin

Gaëlle Thalmann è stada l'ultima giada en il gol da la Svizra. Suenter 16 onns sorta ella da la naziunla e terminescha sia carriera. Sur passa 100 gieus è ella stada la golia numer 1 ed è stada cun la Svizra a quatter turniers gronds. En sia carriera da profi da 20 onns è Thalmann stada engaschada tranter auter tar il Hamburger SV, ils Grasshoppers, Basilea e l'ultim tar Betis Sevilla. Surtut ad ella avessan ins giavischà in pli bel cumià ch'ils tschintg gols ch'ella ha incassà da las Spagnolas en quest otgavelfinal dal campiunadi mundial. La Romanda ha dentant cun sias paradas en ses ultim gieu impedì che las Svizras n'han betg pers anc pli aut. Ses plaz en il gol da la naziunala d'astgass ina Grischuna surpiglià. Liva Peng da Domat è stada a quels mundials sin il baun da reserva sco golia numra 2, e l'Engiadinaisa Seraina Friedli sco golia numra 3.

04:22 video Ils highlights dal gieu Svizra – Spagna Or da FIFA Women's World Cup 2023 dals 05.08.2023. laschar ir. Durada: 4 minutas 22 Secundas.

Proxima gronda finamira: l'Euro en Svizra

Per la Svizra vai a chasa. La fin settember vegni lura puspè serius per la naziunala en la UEFA Nations League. Quella è vegnida fundada da nov era per las dunnas. En quest turnier frunta la Svizra l'emprim sin l'Italia e suenter spetga il proxim duel encunter la Spagna, cun la schanza da prender revanscha. La proxima gronda finamira spetga lura la stad 2025 cura ch'il campiunadi europeic da las dunnas ha lieu l'emprima giada en Svizra.