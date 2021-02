01:59 video Häcki: «Jau sun uschè ventiraivla» Or da Sport-Clip dals 13.02.2021. laschar ir

Per Lena Häcki è il 7avel plaz en il sprint dal campiunadi mundial en la Slovenia – era gist anc il meglier resultat d’ina stagiun stentusa fin uss. Sin il podest han sulet mancà 35 secundas. E per la cursa da persecuziun da la dumengia ha la Svizra ina buna situaziun da partenza. Ina buna cursa ha era mussà l’Engiadinaisa Selina Gasparin. Dentant ils dus davos sajets tar il sajettar en pe èn ids dasperas, uschia ch’ella ha stuì absolver duas rundas da chasti. La finala daventa Selina Gasparin 15avla – era per ella il meglier resultat da la stagiun. Sias duas soras Elisa ed Aita Gasparin arrivan sin ils plazs 27 e 33. Cun la Norvegiaisa Tiril Eckhoff daventa ina da las topfavoritas campiunessa mundiala en il sprint, era grazia ad in sajettar senza macla. Argient va a la Franzosa Anaîs Chevalier-Bouchet, avant la surpraisa dal di la Bellorussa Hanna Sola.