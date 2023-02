Il skiunz surmiran da 24 onns vegn a Courchevel/Méribel tar sia premiera a campiunadis mundials da skis. Livio Simonet parta il mardi per la Svizra al Team Event e la mesemna en la cursa parallela.

Livio Simonet è vegnì nominà per ils campiunadis mundials grazia a sias bunas prestaziuns dals davos mais. En questa stagiun ha el persvadì en la cuppa mundiala cun quatter plazzas sut ils top 25 en sia disciplina da parada, il slalom gigant. Persvadì aveva il frar giuven da Sandro Simonet oravant tut er al final da skis avant bun in onn a Courchevel. En la cursa da las naziuns aveva el manà ils Svizzers a la victoria. Il siemi è uss da repeter quest success ed er triumfà als campiunadis mundials en quest Team Event.

02:13 video Livio Simonet avant sia premiera a campiunadis mundials da skis Or da RTR Social dals 13.02.2023. Durata: 2 minutas 13 Secundas.

La Svizra vul puspè turnar sin il tron

Suenter che la Svizra aveva gudagnà aur en la cursa da las naziuns als gieus olimpics il 2018 a Pyeongchang ed als campiunadis mundials da skis il 2019 ad Are en Svezia n’èsi betg pli ì sco giavischà als davos gronds eveniments. Als davos campiunadis mundials il 2021 a Cortina d’Ampezzo avevan ils Svizzers manchentà ina medaglia sco quarts ed als davos gieus olimpics avant in onn a Peking aveva la delegaziun da Swiss Ski schizunt stuì sa cuntentar be cun il 6avel plaz.

La cursa da las naziuns, il uschè numnà Team Event è il mardi. Partenza è a las 12:15 uras.