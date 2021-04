Istorgia ed istorgias da 100 onns dal club da hockey da Tavau. In cudesch che regorda als blers triumfs dal HCD. Però era ad inquala tragedia. Purtretescha bleras persunas che han marcà il HCD. In cudesch betg mo per fans dal club da tradiziun.

In club spezial festivescha giubileum spezial en in onn spezial

L'onn 1921 ha Paul Müller fundà il club da hockey da Tavau. L'entira istorgia da 100 onns cun bleras emoziuns, triumfs e tragedias èn vegnidas perpetnisadas en il cudesch da giubileum da radund 500 paginas. L'autur principal è Daniel Derungs. Il Bernais è stà fascinà fingia da buobet dal hockey, e surtut dal HC Tavau. Avant in onn ha Daniel Derungs terminà sia dissertaziun ch'el ha fatg sur dal club legendar. El è uschia quasi stà predestinà da scriver il cudesch da giubileum. El segna sco autur principal e raquinta, che la gronda ed impurtanta lavur per far in cudesch sur da 100 onns istorgia ed istorgias sajan las funtaunas. Tant pli che l'archiv dal club da Tavau è vegnì destruì entras in fieu grond l'onn 1991.

Nagin auter club ha marcà ed influenzà uschè ferm il hockey svizzer sco il HCD. Il club grischun è daventà ina instituziun. En ses 100 onns è il club trais giadas vegni relegà. L'onn 1990 perfin crudà fin en emprima liga, tge ch'è vegnì taxà sco pulita tragedia. Ma ils blers onns ha il giubilar dastgà triumfar. 31 giadas campiun svizzer dal hockey, uschè bleras sco nagin auter. 15 giadas ha il HCD gudagnà la trofea da la Cuppa Spengler.

HCD = la naziunala

Blers onns furmavan ils giugadurs dal HCD era gist la naziunala svizra da hockey. L'Engiadinais Bibi Torriani ha furmà ils onns 30 e 40 ensemen cun ils frars Hans e Ferdinand Cattini il legendari bloc d'attatgaders («Ni»-Sturmlinie). Cun il HC Tavau è Bibi Torriani daventà 18 giadas campiun svizzer. El è stà l'emprim hockeyan cun status da star en Svizra. Tar tut sias retschertgas, discurs e sentupadas numna Daniel Derungs lu era l'inscunter cun ils figls da Bibi Torriani sco insatge spezial. Co els raquintan sco ch'i è stà d'avair in bab cun status da herox. Spezial en memoria da Romano e Marco, cura che lur bab ha suenter sia carriera sco activ trenà in temp la naziunala da hockey da l'Italia. E cura lezza ha ina giada battì la Svizra, hajan els sco uffants stuì pulit sutora sin il plaz scola.

Quella e bleras autras istorgias, surtut numerus purtrets da legendas, giugadurs, funcziunaris e persunas ch'han contribuì ch'il club da hockey da Tavau dat uss dapi 100 onns en il tact en la scena naziunala da hockey – chattan ins en il cudesch da giubileum. L'ovra cumpara il settember. L'onn spezial da corona cun tut sias consequenzas, ch'i n'ha anc mai dà uschia, na dastgia betg mancar, uschia Daniel Derungs. Ed era betg l'entira stagiun da giubileum, e co quella vegn la finala a finir per il club da Tavau.

