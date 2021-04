04:39 video 100 onns HCD - sguard sin l'istorgia plain trofeas ed emoziuns Or da Telesguard dals 31.03.2021. laschar ir

Il 1921 è il club da hockey vegnì fundà. Cura exact, n'è betg cler. Cler è dentant ch'il HCD ha gì ina gronda impurtanza per il sport grischun. 31 giadas è il club da hockey da Tavau daventà campiun svizzer. 15 giadas han ils Grischuns gudagnà la Cuppa Spengler.

Exposiziun guarda sin l'istorgia gloriusa

En il museum da sport d'enviern a Tavau datti actualmain da visitar l'exposiziun «100 onns HCD». Tut quai ch'il cor dal HCD giavischa datti da vesair: Monduras veglias, pals d'anno tubac ed er rapports e fotografias da gasettas da pli baud. Il HCD è per bleras persunas ed insumma per il Grischun dapli che mo in club da hockey sin glatsch.

Il HCD è ina part da nus

Chattar rauba per l'exposiziun n'è dentant betg stà simpel. Il 1991 hai dà in brischament en l'archiv dal HCD. Quel ha destruì blers objects nostalgics. Perquai hai duvrà in sforz supplementar per vegnir tar questa rauba da l'exposiziun. Cun dumandar auters clubs da hockey, fans u er anteriurs giugaders è tuttina gartegiada ina bella exposiziun.

Exposiziun 100 onns HCD

1 / 2 Legenda: Monduras da temps passads èn era part da l'exposiziun MAD, Club da hockey da Tavau 2 / 2 Legenda: Ils tenues èn sa midads durant ils ultims 100 onns MAD. Club da hockey da Tavau

Urden modern na datti strusch da vesair en l'exposiziun 100 onns HCD. «Pertge era?», di la presidenta dal museum da sport d'enviern a Tavau, Christiana Benz. Quai che saja nov enconuschia mintgin.