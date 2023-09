audio Nino Schurter vul gudagnar la cuppa mundiala generala 03:52 min, ord Actualitad dals 26.09.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 52 Secundas.

Otg giadas è Nino Schurter gia stà il meglier mountainbiker da l’entira stagiun, la davosa giada la stagiun passada. Quai è in record. Grazia als buns resultats dals davos mais ha il mountainbiker da Tersnaus er bunas chartas da gudagnar en questa stagiun quest titel. Schurter ha tranter auter gudagnà quest onn las cursas da la cuppa mundiala a Lai ed en la Val di Sole en l’Italia. Plinavant è Nino Schurter vegnì terz en l’emprima cursa a Nove Mesto en la Tschechia e segund en la davosa cursa a Les Gets en Frantscha.

Avant las davosas duas cursas (29-09 fin 01-10 a Snowshoe e 06-10 fin 08-10 a Mont-Sainte-Anne) ha Nino Schurter in avantatg da 98 puncts sin ses cumpatriot e rival Mathias Flückiger. Er sin ils chaltgogns al mountainbiker grischun èn il Tudestg Luca Schwarzbauer ed il Franzos Jordan Sarrou.

En las davosas duas cursas spera Nino Schurter er d’avair in zic dapli cletg che durant las davosas cursas ad Andorra e Les Gets nua ch’el è mintgamai vegnì franà d’in defect tecnic. En omaduas cursas ha el gì ina platta. Plinavant è el stà plirs dis malsaun.

Event da test a Paris

Avant che sgular sur mar vers l’America sa participescha Nino Schurter anc ad in event da test per ils gieus olimpics a Paris. En questa cursa na vai en emprima lingia betg per gudagnar, mabain per rimnar blera experientscha e per emprender d’enconuscher quest percurs. A Paris ha la Svizra da bun be pli dus plazs da partenza. Suenter ils resultats en questa stagiun ha Nino Schurter dentant la meglra schanza d’astgar prender part a quest punct culminant dal 2024. Per Schurter fissi gia ils 5avels gieus olimpics. Il 2008 a Peking aveva el gudagnà bronz, il 2012 a Londra argient, il 2016 a Rio la medaglia dad aur ed als davos gieus olimpics il 2021 a Tokio è el vegnì quart.