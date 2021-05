1. Thomas Pidcock (GBR) 1:20:55

2. Mathieu van der Poel (NED) + 1:00

3. Mathias Flückiger (SUI) + 1:15

7. Nino Schurter (SUI) + 3:04

27. Vital Albin (SUI) + 6:17

68. Andrin Beeli (SUI) + 10:27

Ursin Spescha (SUI) DNF

Mathias Flückiger ha ditg cumbattì per il segund plaz encunter il grond favurit Mathieu van der Poel. A la fin ha l'Ollandais pudì sa distanziar dal meglier svizzer en questa cursa.

Legenda: Mathias Flückiger danovamain sin il podest. mad

Ina classa per sa sez è dentant stà Tom Pidcock. Il Brit da 21 onns è scappà gia en la terza runda da l'entira concurrenza e la finala triumfà cun in avantatg d'ina minuta sin Van der Poel. Per Pidcock èsi uschia l'emprima victoria en sia segunda cursa da la cuppa mundiala cun l'elita.

Betg la cursa da Schurter

Suenter il segund plaz ad Albstadt ha Nino Schurter stuì magunar ina terrada a Nove Mesto. Gia baud è Schurter crudà ord il cumbat per in plaz sin il podest. En la quarta da sis rundas è il mountainbiker grischun schizunt cupitgà ed uschia anc ina giada pers intgins plazs. La finala ha el cuntanschì l'arrivada sco 7avel cun in retard da passa trais minutas sin Thomas Pidcock. A Nove Mesto n'èn questa giada er betg stadas las relaziuns giavischadas da Schurter. Igl è stà bletsch e part blera buglia.

Ina buna cursa ha danovamain Vital Albin mussà. Er tar sia segunda cursa cun l'elita è il mountainbiker da 22 onns stà classà sut ils top 30, quai sco 27avel cun in retard da bun sis minutas.

Classament cuppa mundiala umens d'elita (2/6)

1. Mathieu van der Poel (NED) 570 puncts

2. Thomas Pidcock (GBR) 490 puncts

3. Victor Koretzky (FRA) 483 puncts

4. Nino Schurter (SUI) 435 puncts

5. Mathias Flückiger (SUI) 419 puncts

01:18 video Trais svizras sut las top 10 Or da Sport-Clip dals 16.05.2021. laschar ir

Indergand puspè la meglra svizra

Sco gia ad Albstadt è Linda Lindergand er stada a Nove Mesto la meglra svizra. Ella è vegnida 6avla (+ 2:50) ed uschia danovamain suttastritgà sias ambiziuns per in plaz da partenza als gieus olimpics a Tokyo. Gist davos Linda Indergand han cun Sina Frei sco 7avla (+ 3:22) e Jolanda Neff sco 8avla (+ 3:39) duas ulteriuras svizras cuntanschì in plaz sut las top 10.

00:38 video Ils davos meters da Loana Lecomte Or da Sport-Clip dals 16.05.2021. laschar ir

Lecomte ina classa per sa sezza

Loana Lecomte n'è il mument betg da franar. Sco tar l'emprima cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun ha la Franzosa er declassà a Nove Mesto tut sias concurrentas. La giuvna da be 21 onns ha gudagnà suveran avant l'Americana Haley Batten (+ 1:39) e l'Australiana Rebecca McConnell (+ 1:51). Per Lecomte èsi stà en sia quarta cursa tar l'elita gia la terza victoria.

Suenter ina pausa da quatter emnas cuntinuescha la cuppa mundiala da mountainbike ils 12 e 13 da zercladur a Leogang en l'Austria.