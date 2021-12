Actualmain vala en il sport la regla da 3G. Per ir ad ina occurrenza ston ins esser vaccinà, guari da corona u avair in test negativ. En sia davosa communicaziun davart las novas reglas per far frunt a la pandemia da corona ha il Cussegl federal laschà avert la dumonda: Era en futur cun 3G, ni far ina occurrenza mo pli cun 2G. Ed uschia desister sin la pussaivladad da far in test.

Cuppa Spengler ponderescha turnier cun 2G

L’experientscha mussa gia ussa che fitg paucs visitaders dad in gieu da hockey fan in test per vegnir al gieu. La gronda part dal public è vaccinà ni guarì dal virus. Perquai ponderesch’ins a Tavau, sche la Cuppa Spengler da quest onn duai avair lieu mo cun 2G. A la festa da hockey en, ed enturn la halla da glatsch da Tavau, na faschess quai segira betg donn. Cun las reglas da 2G pudess ins desister sin il purtar mascrinas en la halla da glatsch, e la glieud pudess sa muventar pli liber. Organisar il turnier mo cun 2G fiss per ils organisaturs pli simpel. Il president Marc Gianola na vul dentant betg mo ir la via la pli simpla. El vul chattar la meglra via per tuts.

In factur fitg impurtant èn ils gidanters

Sco emprim vul ins sclerir a Tavau sche quai è pussaivel dad avair avunda gidanters ch'èn gia vaccinads ni guarids. Pir lura duai quai dar ina decisiun che pertutga il public. Sche l’organisaziun dal turnier n'ha betg avunda gidanters è la dumonda dal public obsoleta.