Il duo svizzer dal dubel maschadà Jenny Perret e Martin Rios manavan cunter il Canada cun 5:1 suenter in mez da la partida. La finala datti ina terrada da 6:7 suenter in end supplementar.

Per Perret e Rios èn ils campiunadis mundials a fin

Atgnamain era il dubel maschadà svizzer Jenny Perret e Martin Rios sin buna via en il quartfinal cunter il Canada. Els manavan suenter la mesadad da la partida cun 5:1. A la fin è dentant sa resultà in 6:7 suenter in end supplementar.

En quest end supplementar han la curlista da Bienna e ses partenari glarunais gì il davos crap, els n’han dentant betg pudì nizzegiar quest avantatg.

Adversaris vegnan pli ferms

Perret e Rios fineschan il campiunadi mundial ad Aberdeen en la Scozia cun ina bilantscha da 5:5 victorias. La finamira principala da cuntanscher la qualificaziun per ils gieus olimpics il 2022 a Peking l’onn che vegn è realisada. Dentant è sa mussà che la concurrenza en questa disciplina giuvna – l’emprim campiunadi mundial è stà il 2008 – s’augmenta adina pli fitg, dapi ch’ella tutga tar il program olimpic.