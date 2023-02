In di perfetg or da vista svizra als campiunadis mundials da skis a Courchevel Méribel. La Grischuna Jasmine Flury gudogna aur en la cursa rapida e sia collega d'equipa, Corinne Suter ch'è partida sco defensura dal titel, gudogna la medaglia da bronz. Segunda è l'Austriaca Nina Ortlieb.

Podest cursa rapida dunnas:

Jasmine Flury (SUI) 1:28.03 Nina Ortlieb (AUT) +0,04 secundas Corinne Suter (SUI) +0,12 secundas

audio Jasmine Flury è campiunessa mundiala da la cursa rapida
audio Reacziun dal scheftrenader Beat Tschuor
audio Reacziuns da bab Georg e madrigna Corinna
audio Valitaziun dal redactur da sport Andreas Wieland

Per Jasmine Flury èsi sa chapescha il pli grond success da la carriera. Fin oz era la suletta Grischuna a quests campiunadis mundials en las Alps franzosas stada be duas giadas sin in podest da la cuppa mundiala. Il 2017 aveva ella gudagnà il super-G a San Murezzan ed avant in onn vegnida segunda en la cursa rapida a Garmisch-Partenkirchen. La skiunza da Monstein Tavau è er l'emprima grischuna che daventa campiunessa mundiala da skis.

video Jasmine Flury e sia cursa ch'ha manà ad aur
video Intervista cun il bab Georg e la madrigna Corinna Flury
video Flower Ceremony ed imni svizzer per Jasmine Flury

Flury lai tut las favuritas davos ella

A Méribel ha Jasmine Flury mussà cun il numer 2 ina cursa quasi perfetga. Las grondas favuritas n'han ina suenter l'autra betg pudì batter il temp da la Grischuna, er betg la gronda favurita taliana Sofia Goggia ch'è schizunt vegnida disqualifitgada suenter ch'ella n'ha betg passà endretg ina porta curt avant l'arrivada.

video Sofia Goggia vegn disqualifitgada
video Suenter aur il 2021 datti uss bronz per Corinne Suter
video Suter: «Betg blers han pli cartì vid mai»

Il pli datiers a Jasmine Flury è l'Austriaca Nina Ortlieb vegnida, la figlia da Patrick Ortlieb ch'era daventà als gieus olimpics dad Albertville il 1992 campiun olimpic en la cursa rapida. Nina Ortlieb ha pers be 4 tschientavels sin Jasmine Flury. Er Corinne Suter, ch'era anc cupitgada grev a Cortina ed ha gì ina scurlada dal tscharvè, ha pers be 12 tschientavels sin la nova campiunessa mundiala ed uschia sin sia successura.

Nagina medaglia per Lara Gut-Behrami

Betg pudì cumbatter per ina medaglia ha tranter auter Lara Gut-Behrami, il grond trumf svizzer. La Tessinaisa ha pers 71 tschientavels e stuì sa cuntentar cun il 9avel plaz. Priska Nufer è vegnida 11avla e Joana Hählen 17avla.